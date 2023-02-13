Байден поручил экспертам Белого дома изучить НЛО

О решении американского лидера также заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. По его словам, через своего советника по национальной безопасности Байден поручил межведомственной группе изучить более широкие политические последствия для обнаружения, анализа и уничтожения неопознанных воздушных объектов, представляющих угрозу безопасности.

Эксперты Белого дома по поручению высшего руководства Соединенных Штатов будут изучать неопознанные летающие объекты на фоне инцидентов с воздушными шарами.

Как известно, в США за последние несколько недель три раза обнаруживали неопознанные летающие объекты. В частности, 4 февраля там был сбит китайский воздушный шар, который мог использоваться для разведки.

Ранее Курсор писал, что Байден рассказал, как сбитый аэростат повлияет на отношения США и Китая. Байден высказался об инциденте с аэростатом.

Наша редакция также сообщала о скандале вокруг китайских аэростатов-шпионов: в Минобороны США выступили с заявлением. США заявили, что аэростаты Китая не были обнаружены из-за «пробела в осведомленности».

Курсор писал, что США сбили китайский аэростат. Военные США сбили китайский воздушный шар у побережья Каролины.