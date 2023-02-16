США не будут извиняться перед Китаем за уничтожение аэростата – Байден

Президент США Джо Байден прокомментировал успешное сбитие китайского воздушного жара и трех воздушных объектов.

Об этом сообщает CNN.

«Мы пока точно не знаем, что из себя представляют эти три объекта, но ничто сейчас не указывает на то, что они связаны с китайской программой аэростатов-шпионов или разведывательных аппаратов иных стран», – заявил он.

По словам американского лидера, воздушные шары используют многие страны по всему миру. Он считает, что эту область не регулирует необходимым образом законодательство, а потому он анонсировал разработку новых правил по работе с такими объектами.

В частности, речь идет о разработке систем слежения в космосе, расширении возможностей фиксации объектов и создании новых законов по запуску подобных воздушных объектов.

«Но важно помнить. Если «объект» представляет угрозу США, то я отдам приказ о его сбитии», – добавил он.

Байден заявил, что китайские шпионские шары «изучаются прямо сейчас», и США за ними «следят по всему миру». По его словам, вскоре состоится его беседа с председателем КНР Си Цзиньпином, но президент США не намерен извиняться перед Пекином за решение уничтожить китайский аэростат.

Ранее мы рассказывали, что МИД Китая заявил о принятии контрмер «для решительной защиты своего суверенитета» из-за того, что Вашингтон ввел санкции против шести китайских аэрокосмических компаний. Последние связаны с программой наблюдения Китая.

Также «Курсор» сообщал, что китайский лидер Си Цзиньпин выразил поддержку Ирану.

Помимо этого недавно генерал США предположил, как именно закончится война Украины против *россии.

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