Байден и Путин договорились провести саммит по украинскому кризису

Встречу назначили на 24 февраля, однако ее можно будет провести лишь в том случае, если Россия не вторгнется в Украину.

Президент США Джо Байден и Владимир Путин договорились о проведении совместного саммита по украинскому кризису, сообщила в понедельник канцелярия президента Франции Эммануэля Макрона.

Встречу назначили на 24 февраля, однако ее проведут лишь в том случае, если Россия не вторгнется в Украину.

Псаки отметил, что госсекретарь США Энтони Блинкен и российский лидер Лавров должны встретиться в конце этой недели в Европе, «при условии, что Россия не продолжит военные действия».

Пресс-секретарь Белого Дома заявила, что США всегда готовы к дипломатии, а также готовы к быстрыми и решительным санкциям в случае, если Россия выберет войну. Так как, судя по всему, Россия продолжает подготовку к полномасштабному нападению на Украину в ближайшее время.

Байден также говорил с Макроном ранее в воскресенье, поскольку Франция стремится выступить посредником между сторонами в последней попытке ослабить напряженность. «Они обсудили продолжающиеся усилия дипломатии и сдерживания в ответ на наращивание Россией военной мощи у границ Украины», — говорится в сообщении Белого дома.

В пятницу Байден заявил на пресс-конференции, что он «убежден» в том, что Путин принял решение о вторжении в Украину. «У нас есть основания полагать, что это так», — сказал он, но добавил: «пока он этого не сделает, дипломатия всегда возможна».

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что Путин обвинил Киев в военной эскалации на востоке Украины.

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