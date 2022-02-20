Путин обвинил Киев в военной эскалации на востоке Украины

Путин заявил, что «причиной эскалации являются провокации со стороны украинских силовых структур», говорится в кремлевском отчете о разговоре между президентами РФ и Франции.

Президент России Владимир Путин в разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном обвинил Киев в военной эскалации на востоке Украины, но сказал, что необходимо активизировать дипломатические усилия по поиску решения.

Путин отметил, что «причиной эскалации являются провокации со стороны украинских силовых структур», говорится в кремлевском отчете о разговоре, но при этом добавляется, что лидеры двух стран «считают важным активизировать усилия по поиску решений дипломатическим путем».

Путин также повторил призыв к «Соединенным Штатам и НАТО серьезно отнестись к российским требованиям о гарантиях безопасности».

Курсор ранее сообщал, что Макрон и Путин обсудили по телефону кризис в Украине. Переговоры рассматриваются как «последние возможные и необходимые усилия, чтобы избежать крупного конфликта в Украине», говорится в сообщении Елисейского дворца.

Кроме того, редакция Курсора сообщала, что спикер Госдумы РФ пригрозил Европе большой войной. По его словам, угрозу войны создает не Россия, а президент Украины Владимир Зеленский. Володин написал, что в Киеве решили атаковать «мирных граждан» так называемых «ЛНР» и «ДНР», вынуждая Россию защитить своих «соотечественников».

Еще наш сайт сообщал, что Байден заявил, что Путин точно решил атаковать Украину. Американский президент сказал, что российские военные готовы атаковать Украину уже в ближайшие дни. Он уверен, что россияне предпримут попытку сразу атаковать Киев.

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