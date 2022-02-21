Великобритания назвала обязательства Путина перед Макроном хорошим знаком для Украины

Борис Джонсон заявил, что итогом переговоров президентов Франции и России стало понятие того, что Путин готов к диалогу, итогом которого может стать дипломатическое решение конфликта на востоке Украины.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил в воскресенье, что обязательства президента России Владимира Путина перед президентом Франции Эммануэлем Макроном являются хорошим признаком того, что глава Кремля, возможно, все еще готов участвовать в дипломатическом решении кризиса в Украине.

Джонсон пообщался с Макроном после того, как Макрон провел телефонный разговор с Путиным.

«Премьер-министр отметил, что обязательства президента Путина перед президентом Макроном были положительным знаком того, что он все еще может быть готов принять участие в поиске дипломатического решения», — сказал представитель Даунинг-стрит.

«Премьер-министр подчеркнул, что голос Украины должен занимать центральное место в любых дискуссиях», — сказал представитель пресс-службы.

Путин и Макрон обсудили необходимость активизации поиска дипломатических решений эскалации кризиса на востоке Украины в телефонном разговоре в воскресенье, сообщил Кремль.

Курсор ранее сообщал, что Макрон и Путин обсудили по телефону кризис в Украине. Переговоры рассматриваются как «последние возможные и необходимые усилия, чтобы избежать крупного конфликта в Украине», говорится в сообщении Елисейского дворца.

Кроме того, редакция Курсора сообщала, что спикер Госдумы РФ пригрозил Европе большой войной. По его словам, угрозу войны создает не Россия, а президент Украины Владимир Зеленский. Володин написал, что в Киеве решили атаковать «мирных граждан» так называемых «ЛНР» и «ДНР», вынуждая Россию защитить своих «соотечественников».

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.