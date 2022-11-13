Байден на саммите АСЕАН осудил россию и заявил о необходимости диалога с Китаем

Президент США Джо Байден во время своего выступления на саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Камбодже главное внимание уделил вызовам, угрожающим мировой безопасности.

Об этом сообщает Al Jazeera.

В своем выступлении американский лидер, в частности, осудил жестокую и несправедливую захватническую войну, которую россия* развязала против Украины, а также испытательные запуски ракет Северной Кореей.

Также президент США призвал «военную хунту», которая с февраля прошлого года находится у власти в Мьянме, придерживаться мирного плана, согласованного на саммите АСЕАН.

Значительную часть своего выступления Байден посвятил отношениям с Китаем. Он, в частности, подчеркнул важность соблюдения Китаем прав и свобод своих граждан, а также сохранения мира в тайваньском проливе.

По мнению президента США, ключевым в отношениях с Китаем является сохранение постоянного двустороннего диалога, одной из частей которого станет его встреча с китайским лидером Си Цзиньпинем на саммите лидеров G20 в Индонезии.

«Я хорошо знаю его, а он знает меня. Мы просто должны понять, где находятся красные линии, и что самое важное для каждого из нас в последующие два года», — сказал Байден о предстоящей встрече с лидером КНР.

Как сообщал Курсор, Китай сближается с США из-за войны в Украине. На G20 состоится встреча лидеров США и Китая Джо Байдена и Си Цзиньпина, что может привести к геополитической и стратегической катастрофе для кремлевского режима.

Если Пекин и Вашингтон сблизятся и наладят надежные партнерские отношения, то решение владимира путина о вторжении в Украине может иметь для его государства крайне негативные последствия.

Также Курсор сообщал, что Байден сделает Си Цзиньпину предупреждение, связанное с Северной Кореей.

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