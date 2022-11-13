Катастрофа для путина: Китай сближается с США из-за войны в Украине

На G20 состоится встреча лидеров США и Китая Джо Байдена и Си Цзиньпина, что может привести к геополитической и стратегической катастрофе для кремлевского режима. Если Пекин и Вашингтон сблизятся и наладят надежные партнерские отношения, то решение *владимира путина о вторжении в Украине может иметь для его государства крайне негативные последствия.

Китай – страна, характеризующаяся прежде всего прагматизмом в своей политике. Современная россия, преступно вторгнувшаяся в Украину, не способна быть равноценным партнером для него. Война привела к тому, что российская экономика стремится в пропасть, что делает сотрудничество с кремлем невыгодным для Пекина.

Китай заинтересован в ресурсах рф, но на фоне нынешней ситуации путин привел свою страну к положению аутсайдера. Теперь агрессор будет лишь слабеть, и на его территории может вспыхнуть кровавая гражданская война.

Война в Украине привела также к сплочению и усилению западных стран, которые осознали, что российская угроза является не мифом, а реальной проблемой. На фоне этого сближение Вашингтона и Пекина может стать объективным процессом, развивающимся по закономерностям международных отношений.

Помимо этого, США тоже заинтересованы в том, чтобы вести диалог с КНР, который по сути определяет политические и экономические процессы во многих странах Азии. Так или иначе, Китай является сильным геополитическим субъектом, а потому может стать равнозначным партнёром США.

На запланированном в Индонезии G20, где встретятся Байден и Си Цзиньпин, не будет путина, что лишь приближает конец кремлевского диктатора. Пока он пытается сохранить свою власть, странам Запада нужно сосредоточиться на помощи ВСУ, которые успешно борются с оккупантами. Именно это может помочь окончательно победить путина и его преступный режим.

Также «Курсор» сообщал, что Байден сделает Си Цзиньпину предупреждение, связанное с Северной Кореей.

Помимо этого, международная изоляция россии ускоряется космическими темпами.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!