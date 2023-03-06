Байден назначил еврейского эксперта: чем он будет заниматься

Президент США Джо Байден заявил, что он назначил еврейского эксперта в области конституционного права и права гражданских прав Рису Голубофф в комитет Библиотеки Конгресса.

Об этом сообщает Jewish News Syndicate.

Голубофф, являющаяся первой женщиной-деканом юридического факультета Университета Вирджинии и профессора права и истории, стала членом Постоянного комитета по проекту Оливера Венделла Холмса.

Конгресс учредил комитет, который состоит из библиотекаря Конгресса и четырех членов, назначенных президентом, в 1955 году для надзора за частью имущества Холмса, которую помощник судьи Верховного суда оставил нации. Комитет документирует и распространяет историю Верховного суда.

«Основная цель комитета — продолжать публиковать многотомную работу, документирующую историю суда», — рассказали в Белом доме.

Отметим, что в июле 2019 года Голубофф заявила, что нужно делать в связи с митингом Unite the Right в августе 2017 года в Шарлоттсвилле, где находится университет. Речь идет о политической акции крайне правых сил, поводом которой послужило решение городских властей демонтировать памятник генералу Роберту Ли и перенести его из парка Эмансипации.

«Я лично задавала этот вопрос в разных качествах. Как еврейка, как мать, специалист по конституционному праву, историк гражданских прав, декан юридического факультета, университетского лидер и житель города Шарлоттсвилль. Вы оплакиваете потерю жизни, вы оплакиваете самые настоящие травмы и оплакиваете потерю своего рода невинности. Это было сокращение дистанции между нашим ощущением себя в такой же безопасности в современной Америке, как евреи, и уязвимостью, с которой евреи сталкивались здесь, в другое время и повсюду по всему миру», – заявила она.

Помимо этого еврейский эксперт была участницей дискуссии на тему «Лидерство вопреки различиям», организованной в рамках программы изучения иудаизма Университетом Вирджинии. В частности, там обсуждали тему «Как еврейская традиция и исторический опыт соотносятся с современными вопросами справедливости и равенства, плюрализма и гражданского дискурса?».

Также «Курсор» сообщал, что Иран может быть связан с «расстрельным списком» BDS, который нацелен на бостонских евреев.