Байден назвал главный приоритет в своей политике

По словам американского лидера, эксперты обнаружили некоторый прогресс в борьбе с более высокими ценами, но еще многое предстоит сделать.

Об этом сообщает Reuters.

В заявлении Белого дома сказано, что борьба с глобальной инфляцией – главный приоритет Джо Байдена. Известно, что индекс потребительских цен вырос на 0,4% в прошлом месяце после роста на 0,1% в августе, сообщило министерство труда. За 12 месяцев до сентября ИПЦ вырос на 8,2% после роста на 8,3% в августе.

Ранее журналисты сообщили, что отношения между Джо Байденом и Владимиром Зеленским не всегда были хорошими. Утверждается, что единожды президент США попросил своего коллегу не критиковать объемы поставок вооружения от США, потому что американскому лидеру из-за этого было сложнее просить у Конгресса денег на войну.

«Байден понимал, что Зеленский должен защищать свой народ. В частном порядке Байден сказал, что ему будет трудно просить деньги у Конгресса, если Зеленский покажет неблагодарность и продолжит говорить, что этого мало», – рассказал высокопоставленный чиновник Госдепартамента.

Когда Байдену и его помощникам задают вопрос о том, сколько еще нужно ждать предоставления денег и помощи для войны против *россии, они говорят: «Столько, сколько потребуется». В Белом доме не знают, чем закончатся военные действия в Украине, потому что это зависит от власти последней. По словам чиновника, решение об этом должны принять украинцы, а США будут продолжать помогать им на поле боя и в ситуации, если они выберут дипломатический путь.

Также «Курсор» сообщал, что в зоне боевых действий на Донбассе погиб гражданин США.

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