В доме Байдена обнаружили документы с грифом «секретно» — CNN

В доме президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена нашли партию документов с грифом «секретно». Об этом сообщает CNN со ссылкой на юридическую команду Белого дома. «После выявления правительственных документов в Penn Biden Center в ноябре 2022 года и в тесной координации с Минюстом, юристы президента исследовали резиденции в Уилмингтоне и Регобот Бич – другие места, где могли оказаться документы времен …

В доме президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена нашли партию документов с грифом «секретно».

Об этом сообщает CNN со ссылкой на юридическую команду Белого дома.

«После выявления правительственных документов в Penn Biden Center в ноябре 2022 года и в тесной координации с Минюстом, юристы президента исследовали резиденции в Уилмингтоне и Регобот Бич – другие места, где могли оказаться документы времен вице-президентства Байдена. В результате мониторинга юристы обнаружили ряд документов времен администрации Обамы-Байдена с отметками секретности», – говорится в заявлении.

Отмечается, что все эти документы были в резиденции в Уилмингтоне – в гараже и близлежащем помещении, во второй ничего не нашли.

«Как и в случае с Penn-Biden Center мы немедленно известили Министерство юстиции и позаботились о том, чтобы документы передали в распоряжение ведомства», – добавляют в заявлении.

Утром в четверг Джо Байдену уже начали задавать вопросы о новой находке. На вопрос, как он мог оставить тайные бумаги «в гараже рядом с «Корветом», президент ответил, что «Корвет» в запирающемся гараже, поэтому это не то же самое, если бы они лежали просто на улице».

В Белом доме, комментируя вопросы по этой теме, заявили, что продолжат сотрудничество с Министерством юстиции, чтобы вернуть в архивы все документы. Представительница Карин Жан-Пьер отказалась рассказывать новые детали.

Первую партию старых документов юристы Джо Байдена случайно обнаружили в аналитическом центре команды Байдена в Вашингтоне в начале ноября, когда упорядочивали бумаги. Там обнаружили в общей сложности 10 документов с отметкой «секретно», среди них были материалы американской разведки и краткие аналитические записки по Украине, Ирану и Британии. После этого юридическая команда Байдена начала выяснять, не остались ли где-нибудь в неположенном месте документы времен его вице-президентства.

СМИ отмечает, что пока история существенно отличается от ситуации с тайными документами, найденными у экспрезидента Дональда Трампа, у которого обнаружили более трехсот бумаг, из которых несколько десятков секретных.