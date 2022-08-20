Байден одобрил передачу нового пакета военной помощи Украине на 775 млн долл.

Президент США Джозеф Байден передал Государственному департаменту полномочия по выделению 775 миллионов долларов на оказание военной помощи Украине.

Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Отмечается, что соответствующие средства будут выделены Министерству обороны США по оборонным статьям, а также на военное образование и обучение.

В свою очередь Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона сообщает, что этот пакет помощи для Украины будет включать 16 105-миллиметровых гаубиц.

Также в него вошли 15 разведывательных беспилотников Scan Eagle, 40 автомобилей MaxxPro класса MRAP (устойчивых к подрыву мин и защищенных от атак из засады) и около 1000 противотанковых ракет Javelin.

Кроме того, как информирует CNN, в пакет помощи также войдут полторы тысячи тяжелых противотанковых ракетных комплексов TOW с оптическим отслеживанием и проводным управлением, высокоскоростные противорадиолокационные ракеты (HARM), а также дополнительные боеприпасы для предоставленных ранее систем HIMARS.

Кроме того, будут предоставлены дополнительные полноприводные военные автомобили Humvee, оборудование для разминирования, тактические защищенные системы связи, подрывные боеприпасы, приборы ночного видения, тепловизионные системы, оптика и лазерные дальномеры.

Ранее Курсор сообщал, что Вооруженные силы Украины не утратили ни одной установки HIMARS, а все заявления рф об уничтожении этих ракетных систем являются выдумкой. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

«Поэтому, когда вы читаете в российских СМИ или соцсетях, что солдат Иванов с «калашниковым» ворвался и увидел грузовик, в котором он уничтожил автоматом «Калашникова» одновременно 12 HIMARS, можете просто посмеяться, покрутить у виска… Это глупость», – сказал Резников.