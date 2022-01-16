Байден: Мы всегда будем выступать против антисемитизма

Байден прокомментировал освобождение заложников из синагоги в Техасе и заявил, что сделает все для того, чтобы это больше не повторилось.

Президент США Джо Байден заявил в субботу вечером после освобождения заложников из конгрегации Бет-Исраэль в Колливилле, штат Техас: «Благодаря мужественной работе правоохранительных органов штата, местных и федеральных правоохранительных органов четверо американцев, которые были взяты в заложники в синагоге Техаса, скоро вернутся домой к своим семьям».

Об этом пишет JPost.

«Я благодарен неустанной работе правоохранительных органов всех уровней, которые действовали сообща и бесстрашно, чтобы спасти заложников. Мы посылаем любовь и силу членам Конгрегации Бет Исраэль, Колливилл, и еврейской общине», — продолжил он. «В ближайшие дни мы еще многое узнаем о мотивах захватчика заложников. Но позвольте мне четко заявить всем, кто намерен распространять ненависть: мы будем противостоять [антисемитизму] и росту экстремизма в этой стране. Мы такие, какие мы есть, и сегодня вечером мужчины и женщины из правоохранительных органов заставили всех нас гордиться собой».

Курсор ранее писал, что все заложники освобождены из синагоги в Техасе после 11-часового противостояния. Все заложники, которых держали в синагоге в Техасе, были спасены в субботу вечером, через 11 часов после начала противостояния.

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