Байден похвалил Египет за его позицию по Украине и Газе

Президент США Джо Байден в пятницу похвалил Египет за резкое высказывание о войне в Украине и сказал, что Каир был ключевым посредником в Газе.

Байден сказал об этом во время встречи с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси на саммите COP27 на курорте Шарм-эль-Шейх, Египет.

«Перед лицом войны россии в Украине Египет решительно высказался в Организации Объединенных Наций, и это также высоко ценится», — отметил Байден.

Президент США прибыл в Египет, воодушевленный более сильным, чем ожидалось, результатом Демократической партии на промежуточных выборах во вторник, принятием Конгрессом в этом году крупнейшей инвестиции в климат в истории США и неудачами российских военных на поле боя в Украине.

Его участие в пятничной климатической конференции ООН, известной как COP27, в курортном городе Шарм-эль-Шейх, Египет, является первой остановкой в ​​кругосветном путешествии, которое также приведет его на встречу лидеров Юго-Восточной Азии в Камбоджа и саммит Большой двадцатки лидеров крупнейших экономик мира на Бали, Индонезия.

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