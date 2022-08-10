Байден попал в очередной конфуз с рукопожатием: видео завирусилось в сети

Байден неловко ждал рукопожатия, несмотря на то, что несколько секунд назад он уже получил его. Видео с конфузом собрало миллионы просмотров.

Президент США Джо Байден забыл, что пожал руку Чаку Шумеру, и спустя мгновение снова потребовал рукопожатия.

«Джо Байдену потребовалось всего 5 секунд, чтобы забыть, что он пожал руку Чаку Шумеру. Страшно», — написал пользователь в Твиттере, и его видео собрало десятки тысяч реакций, а количество просмотров достигло 5 млн.

All it takes is like 5 seconds for Joe Biden to forget he shook Chuck Schumer’s hand. Scary. pic.twitter.com/c4dNRRaDVO — Steve Guest (@SteveGuest) August 9, 2022

Лидер большинства в Сенате Чак Шумер (штат Нью-Йорк) повернулся, чтобы пожать руку Байдену и другим официальным лицам США после того, как он произнес речь. Согласно кадрам RNC Research, через несколько секунд после рукопожатия с президентом Джо Байден снова протянул руку.

Байден, которому в ноябре исполнится 80 лет, является старейшим президентом США, когда-либо избранным, что вызывает опасения как у республиканцев, так и у демократов по поводу его физической и психической пригодности к должности в случае, если он будет баллотироваться на второй срок.

Шумер был в Белом доме на церемонии подписания Закона о чипах и науке от 2022 года. Среди присутствующих были Джошуа Авив, основатель и генеральный директор SparkCharge; спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси (штат Калифорния); и министр торговли Джина Раймондо.

Ранее мы писали, что Байден назвал решение Швеции и Финляндии вступить в НАТО «переломным моментом» для альянса, который принесет большую безопасность и стабильность всему миру.