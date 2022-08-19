Байден попал в скандал из-за забора вокруг своего особняка

Защитный забор вокруг дома Байдена подвергся критике за то, что он сильно превысил бюджет и задержался более чем на год.

Президент США Джо Байден столкнулся с критикой после того, как выяснилось, что расходы налогоплательщиков на строительство забора безопасности вокруг его дома в Делавэре выросли почти до 500 000 долларов.

Это следует из данных на официальном портале правительства страны по исполнению государственных контрактов usaspending.gov.

Строительство, согласно документации, ведет местная компания Turnstone Holdings. Изначально контракт был заключен в сентябре 2021 года, однако на тот момент его стоимость оценивалась в $456 тыс.

Здание в курортной зоне штата Делавэр семья Байденов приобрела в 2017 году. Его стоимость на момент покупки оценивалась в $2,74 млн.

Ограждение должно было быть установлено к 31 декабря 2021 года. Но проект все еще продолжается, с новой датой завершения 6 июня 2023 года, что на полтора года отстает от графика.

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