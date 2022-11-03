Байден предостерег республиканцев от «хаоса» накануне выборов в США

Байден предупредил, что отрицание республиканцами результатов выборов в США — это «путь к хаосу».

Президент Джо Байден предупредил избирателей США, что будущее демократии поставлено на карту в промежуточных выборах на следующей неделе, поскольку стойкий отказ некоторых кандидатов от республиканцев признать результаты выборов открывает «путь к хаосу в Америке».

В то время как консерваторы критикуют его администрацию за состояние экономики, 79-летний демократ раскритиковал республиканцев.

«Есть кандидаты, баллотирующиеся на каждый уровень власти в Америке… которые не хотят признавать результаты выборов, в которых они участвуют», — сказал Байден в телеобращении к нации.

По его словам, их цель — последовать примеру Трампа и попытаться «подорвать саму избирательную систему». Он отметил, что в этом году в избирательных бюллетенях по всей стране значатся более 300 политиков от республиканцев, которые яаляются противниками выборов.

«Они спровоцировали насилие и запугивание избирателей и организаторов выборов», — сказал он менее чем через два года после того, как толпа сторонников Трампа разграбила Капитолий США, пытаясь отменить результаты 2020 года.

«Это путь к хаосу в Америке, — сказал он. — Это беспрецедентно. Это незаконно. И это не по-американски».

Грозное предупреждение Байдена об угрозах демократии прозвучало за шесть дней до голосования, в ходе которого республиканцы имеют большой шанс захватить Палату представителей и, возможно, Сенат.

После жестокого нападения на мужа спикера Палаты представителей Демократической партии Нэнси Пелоси, которое резко усилило опасения по поводу горячей политической риторики, Байден призвал американцев объединиться в защиту демократии.

«Мы должны громким голосом выступить против политического насилия и запугивания избирателей, и точка», — сказал он.

«Мы должны решить эту проблему, — заявил он. — Мы не можем притворяться, что это само собой разрешится».

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