Байден предъявит обвинение россии — СМИ

Президент Америки Джо Байден во время своего выступления в ООН намерен заявить, что война российской федерации* против Украины — нарушение принципов устава Организации Объединенных Наций.

Об этом сообщает Reuters.

В агентстве отмечают, что такое заявление американского президента должно «сплотить мир против россии».

«Для этого в намеченном на 21 сентября выступлении на Генеральной Ассамблее ООН он намерен заявить, что Россия нарушила устава ООН, подписанный в 1945 году и в последующие десятилетия служивший основой международных отношений» — говорится в сообщении.

Согласно Уставу, что члены ООН, стремящиеся «избавить грядущие поколения от бедствий войны и создать условия для наций жить вместе в мире, обязуются воздерживаться в своих международных отношениях от угрозы или применения силы против территориальной целостности или политической независимости любого государства или действовать каким-либо иным образом, несовместимым с целями Организации Объединенных Наций».

По словам советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, несмотря на данное заявление Байден не намерен выносить на рассмотрение Генассамблеи ООН вопрос об исключении российской федерации из Совбеза ООН.

Ранее Курсор писал, что главари так званых «дрн» и «лнр» денис пушилин и леонид пасечник заявили, что готовятся с 23 по 27 сентября провести на оккупированных территориях Украины псевдореферендумы по поводу «присоединения» к российской федерации. Соответствующие заявления сделали и коллаборационные «власти» Херсонской и Запорожской областей.

Наша редакция сообщала, что мировые страны начали осуждать проведение «референдумов» на территориях Украины, которые попали в оккупацию росссийской армии. Президент Франции назвал это «цинизмом и провокацией».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!