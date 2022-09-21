Байден рассказал, на каких условиях должна закончиться война в Украине

Американский лидер Джо Байден рассказал, что Украина имеет те же права, что и любое суверенное государство.

В Нью-Йорке проходит 77-я Генассамблея ООН, одной из главных тем которой является война в Украине. По поводу военного конфликта, который развязала российская федерация* высказался президент США Джо Байден.

Об этом сообщает издание «РБК-Украина» со ссылкой на его выступление.

По словам американского лидера, война в Украине должна закончится на справедливых условиях, на тех, под которыми подписались множество стран. Байден отметил, что нельзя завоевывать территорию страны силой, и только одна россия не согласная с этим утверждением.

Президент США отметил, что каждый участник ООН должен решительно и последовательно настаивать на том, что Украина имеет те же права, что и любое суверенное государство. И США будут и дальше проявлять солидарность против агрессии россии.

«Курсор» писал ранее, что Джо Байден во время своего выступления на Генассамблее ООН отметил, что никто не угрожал россии и никто, кроме нее, не хотел спровоцировать конфликт. Америка выступает за укрепление демократии на своей территории и по всему миру. США тесно сотрудничает с союзными государствами для недопущения потенциальной атаки рф на территории НАТО.

Еще мы писали, что Джо Байден объявил военную помощь Украине в размере почти 3 миллиардов долларов.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!