Байден в Генассамблее ООН: путин выступил с безрассудными ядерными угрозами

В среду, 21 сентября, президент США Джо Байден выступил перед Генеральной ассамблеей ООН и сделала ряд важных заявлений.

Американский лидер уделил внимание агрессии *рф, укреплению демократии во всем мире, ядерному шантажу путина и другим темам.

«Мы будем солидарны против российской агрессии. Точка», – сказал Байден.

Также прозвучали следующие тезисы:

Америка выступает за укрепление демократии на своей территории и по всему миру.

США тесно сотрудничает с союзными государствами для недопущения потенциальной атаки рф на территории НАТО.

Основные принципы устава ООН были беззастенчиво нарушены рф.

Все страны должны максимально давить на путина для завершения войны на справедливых условиях.

путин выступил с безрассудными ядерными угрозами.

Ядерную войну нельзя выиграть, как и нельзя начинать.

Решение о мобилизации в рф – ошибка путина и плохая новость для россиян.

Никто не угрожал россии и никто, кроме нее, не хотел спровоцировать конфликт.

США выступают за расширение Совбеза ООН, в том числе, за счет новых постоянных членов.

россия набирает еще больше военных занимается проведением бутафорских референдумов, что нарушает хартию ООН.

Помимо этого, с похожими тезисами перед Генассамблеей ООН выступили президент Франции Макрон. По его словам, сейчас все должны максимизировать давление на путина для остановки войны, а также он назвал решение о мобилизации в рф ошибочным.

Также объявление частичной мобилизации прокомментировал канцлер Германии Олаф Шольц. Он считает, что это решение путина – акт отчаяния на фоне проигранной войны в Украине. Это мнение поддерживает генсек НАТО Йенс Столтенберг, который заявил, что война не идет по плану президента россии.

Ранее «Курсор» сообщал о том, как в ООН выступил президент Ирана Ибрагим Раиси. Он прокомментировал «растоптанную» ядерную сделку, а также заявил о «дикости» Израиля и расизме.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!