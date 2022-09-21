Байден в Генассамблее ООН: путин выступил с безрассудными ядерными угрозами

Американский лидер уделил внимание агрессии *рф, укреплению демократии во всем мире, ядерному шантажу путина и другим темам.
«Мы будем солидарны против российской агрессии. Точка», – сказал Байден.
Также прозвучали следующие тезисы:
- Америка выступает за укрепление демократии на своей территории и по всему миру.
- США тесно сотрудничает с союзными государствами для недопущения потенциальной атаки рф на территории НАТО.
- Основные принципы устава ООН были беззастенчиво нарушены рф.
- Все страны должны максимально давить на путина для завершения войны на справедливых условиях.
- путин выступил с безрассудными ядерными угрозами.
- Ядерную войну нельзя выиграть, как и нельзя начинать.
- Решение о мобилизации в рф – ошибка путина и плохая новость для россиян.
- Никто не угрожал россии и никто, кроме нее, не хотел спровоцировать конфликт.
- США выступают за расширение Совбеза ООН, в том числе, за счет новых постоянных членов.
- россия набирает еще больше военных занимается проведением бутафорских референдумов, что нарушает хартию ООН.
Помимо этого, с похожими тезисами перед Генассамблеей ООН выступили президент Франции Макрон. По его словам, сейчас все должны максимизировать давление на путина для остановки войны, а также он назвал решение о мобилизации в рф ошибочным.
Также объявление частичной мобилизации прокомментировал канцлер Германии Олаф Шольц. Он считает, что это решение путина – акт отчаяния на фоне проигранной войны в Украине. Это мнение поддерживает генсек НАТО Йенс Столтенберг, который заявил, что война не идет по плану президента россии.
Ранее «Курсор» сообщал о том, как в ООН выступил президент Ирана Ибрагим Раиси. Он прокомментировал «растоптанную» ядерную сделку, а также заявил о «дикости» Израиля и расизме.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!