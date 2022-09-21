Байден в Генассамблее ООН: путин выступил с безрассудными ядерными угрозами

19:25, Сегодня
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джо байден фото
Фото: depositphotos.com

В среду, 21 сентября, президент США Джо Байден выступил перед Генеральной ассамблеей ООН и сделала ряд важных заявлений.

Американский лидер уделил внимание агрессии *рф, укреплению демократии во всем мире, ядерному шантажу путина и другим темам.

«Мы будем солидарны против российской агрессии. Точка», – сказал Байден.

Также прозвучали следующие тезисы:

  • Америка выступает за укрепление демократии на своей территории и по всему миру.
  • США тесно сотрудничает с союзными государствами для недопущения потенциальной атаки рф на территории НАТО.
  • Основные принципы устава ООН были беззастенчиво нарушены рф.
  • Все страны должны максимально давить на путина для завершения войны на справедливых условиях.
  • путин выступил с безрассудными ядерными угрозами.
  • Ядерную войну нельзя выиграть, как и нельзя начинать.
  • Решение о мобилизации в рф – ошибка путина и плохая новость для россиян.
  • Никто не угрожал россии и никто, кроме нее, не хотел спровоцировать конфликт.
  • США выступают за расширение Совбеза ООН, в том числе, за счет новых постоянных членов.
  • россия набирает еще больше военных занимается проведением бутафорских референдумов, что нарушает хартию ООН.

Помимо этого, с похожими тезисами перед Генассамблеей ООН выступили президент Франции Макрон. По его словам, сейчас все должны максимизировать давление на путина для остановки войны, а также он назвал решение о мобилизации в рф ошибочным.

Также объявление частичной мобилизации прокомментировал канцлер Германии Олаф Шольц. Он считает, что это решение путина – акт отчаяния на фоне проигранной войны в Украине. Это мнение поддерживает генсек НАТО Йенс Столтенберг, который заявил, что война не идет по плану президента россии.

Ранее «Курсор» сообщал о том, как в ООН выступил президент Ирана Ибрагим Раиси. Он прокомментировал «растоптанную» ядерную сделку, а также заявил о «дикости» Израиля и расизме.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!

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Автор материала:
Рами Мадрих
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