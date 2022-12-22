Байден рассказал Зеленскому о ханукальном чуде

«Я не сомневаюсь, что мы будем поддерживать яркое пламя свободы, а свет останется и победит тьму», — сказал президент США.

Президент США Джо Байден завершил свою совместную пресс-конференцию с президентом Украины Владимиром Зеленским, упомянув о ханукальном чуде, сказав, что «свет всегда победит тьму».

«Сегодня четвертая ночь Хануки», — заявил Байден, стоя рядом с Зеленским, который является евреем. Байден сказал, что это «время, когда еврейский народ во всем мире — президент Зеленский и многие члены его семьи — чтят вневременное чудо небольшой группы воинов, сражающихся за свои ценности и свою свободу против гораздо более крупного врага, и как они терпели и как побеждали; как пламя веры, которого масла хватило только на один день, ярко горело восемь дней».

Он сказал, что это «история выживания и стойкости, напоминающая нам о том, что в самые холодные дни года свет всегда побеждает тьму, а надежда прогоняет отчаяние; и что человеческий дух непобедим, пока есть хорошие люди, готовые поступать правильно».

«Этот год принес столько ненужных страданий и потерь украинскому народу, — сказал Байден. — Но я хочу, чтобы вы знали, президент Зеленский, [и] я хочу, чтобы весь народ Украины тоже знал: американский народ был с вами на каждом этапе пути, и мы останемся с вами. Мы останемся с вами столько, сколько потребуется».

«То, что вы делаете, чего вы добились, имеет значение не только для Украины, но и для всего мира», — добавил Байден.

«И вместе, я не сомневаюсь, мы будем поддерживать яркое пламя свободы, а свет останется и победит тьму», — сказал он.

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