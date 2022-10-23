Трамп и Байден готовы снова баллотироваться в президенты США

45-й и 46-й президенты США, Дональд Трамп и Джо Байден, рассказали, что намерены баллотироваться в президенты в 2024 году.

Об этом сообщает MSNBC, Axios и Newsmax.

Бывший американский президент во время выступления на митинге перед своими сторонниками в штате Техас намекнул, что готов к участию в следующих выборах, которые запланированы на 2024 год. Трамп в очередной раз заявил, что президентские выборы 2020 года, по результатам которых он проиграл Байдену, были фальсифицированы.

«Я дважды выдвигался и дважды победил. Во второй раз я выступил гораздо лучше, чем в первый, получив в 2020 году на несколько миллионов голосов больше, чем в 2016 году. Кроме того, я получил больше голосов, чем любой действующий президент нашей страны в истории. Теперь, чтобы наша страна была вновь успешной, безопасной и великой, я, видимо, должен буду сделать это еще раз», – сказал республиканец.

Помимо этого, следующие выборы прокомментировал действующий президент США Джо Байден. По его словам, он еще не принял решение официально, но всё же намерен баллотироваться. Сейчас у демократа ещё есть время для принятия решение.

Байден утверждает, что он еще не объявил официально о своей кандидатуре, потому что «целый ряд правил вступает в действие», как только он это сделает. Он добавил, что его супруга первая леди Джилл Байден поддерживает его в намерении снова стать американским лидером.

Ранее в Белом доме прокомментировали доклад ООН «об аннексии».

Также «Курсор» сообщал, что США разместили в Румынии 4,7 тысяч солдат, которые готовы зайти в Украину.

Помимо этого, недавно федеральный судья раскритиковал Трампа и сказал, что экс-президенту было известно, что данные о фальсификациях на выборах были ложными.