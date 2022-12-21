Байден сделал официальное заявление касаемо приезда Зеленского в США

Появилось официальное подтверждение того, что Зеленский сегодня посетит Вашингтон, это будет его первый зарубежный визит с начала войны.

Президент США Джо Байден опубликовал заявление, в котором говорится, что Зеленский отправится в Белый дом перед выступлением на совместном заседании Конгресса, «демонстрируя сильную двухпартийную поддержку Украины».

Обновление: президент Украины Владимир Зеленский только что подтвердил, что он направляется в США, в свою первую зарубежную поездку с тех пор, как 300 дней назад разразилась война.

Зеленский написал в Twitter: «Еду в США для укрепления устойчивости и обороноспособности Украины. В частности, мы с @POTUS обсудим сотрудничество между Украиной и США, а также у меня будет выступление на Конгрессе и ряд двусторонних встреч».

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