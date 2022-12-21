Зеленский впервые с начала войны выехал из Украины — СМИ

Президент Украины посетит США в среду, 21 декабря. Это станет его первым выездом из страны после вторжения рф в Украину в феврале.

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 21 декабря, посетит США и выступит перед совместным заседанием Конгресса, сообщает Axios.

Это будет первый личный визит Зеленского в США после вторжения россии в Украину в феврале.

Согласно отчету Axios, хотя детали еще не определены, полиция Капитолия США усиливает безопасность для его возможного визита в среду.

Ожидается, что Зеленский поблагодарит законодателей за миллиарды долларов помощи, которую они предоставили украинским военным усилиям, а также объяснит, почему необходимо еще больше финансирования.

Поездка зависит от безопасности, сообщил источник Axios.

В отчете отмечается, что в письме к коллегам во вторник спикер палаты представителей Нэнси Пелоси попросила «всех членов физически присутствовать на нашем заседании в среду вечером», добавив: «Пожалуйста, примите участие в особом внимании к демократии в среду вечером».

CNN также сообщил, что «Зеленский уже в пути в Вашингтон» и что президент Джо Байден планирует приветствовать его в Белом доме.

Визит совпадает с намерением администрации направить стране новый пакет оборонной помощи, который будет включать ракетные системы Patriot, согласно двум источникам, знакомым с ходом планирования.

Президент Украины ранее появлялся с помощью видео на таких мероприятиях, как саммит G-20, а также на вручении премии «Грэмми» и Каннском кинофестивале.

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