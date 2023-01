Байден сделал заявление о секретных документах

Президент США Джо Байден, говоря о секретных документах, заявил, что «там ничего нет», поскольку его допрашивали об обнаружении этих документов и официальных записей в его доме и бывшем офисе.

Об этом сообщают ряд СМИ.

«Мы обнаружили, что несколько документов находились не в том месте. Мы немедленно передали их в Архив и Министерство юстиции», — сказал Байден журналистам, которые расспрашивали его во время поездки, посвященной ущербу от ураганов в Калифорнии.

Байден сказал, что он «полностью сотрудничает и надеется на быстрое решение этой проблемы».

«Я думаю, вы обнаружите, что там ничего нет. Там нет», — сказал он.

President Biden on classified documents: «I think you’re going to find there’s nothing there. I have no regrets, I’m following what the lawyers have told me they want me to do. That’s exactly what we’re doing, there’s no there there.» ttps://trib.al/QBDffgp pic.twitter.com/UrmvXKOsgD

— The Hill (@thehill) January 20, 2023