Байден сделал заявление о секретных документах

Президент США Джо Байден заявил, что полностью сотрудничает после того, как в его доме и бывшем офисе были обнаружены секретные документы и официальные записи.

Президент США Джо Байден, говоря о секретных документах, заявил, что «там ничего нет», поскольку его допрашивали об обнаружении этих документов и официальных записей в его доме и бывшем офисе.

Об этом сообщают ряд СМИ.

«Мы обнаружили, что несколько документов находились не в том месте. Мы немедленно передали их в Архив и Министерство юстиции», — сказал Байден журналистам, которые расспрашивали его во время поездки, посвященной ущербу от ураганов в Калифорнии.

Байден сказал, что он «полностью сотрудничает и надеется на быстрое решение этой проблемы».

«Я думаю, вы обнаружите, что там ничего нет. Там нет», — сказал он.

President Biden on classified documents: «I think you’re going to find there’s nothing there. I have no regrets, I’m following what the lawyers have told me they want me to do. That’s exactly what we’re doing, there’s no there there.» ttps://trib.al/QBDffgp pic.twitter.com/UrmvXKOsgD — The Hill (@thehill) January 20, 2023

На прошлой неделе юрист Белого дома заявил , что «небольшое количество документов» с секретными пометками, которые связаны с Байденом и, по-видимому, принадлежат администрации Обамы, находятся на рассмотрении Министерства юстиции и Национального архива. Два дня спустя стало известно, что помощники Байдена обнаружили как минимум еще одну партию секретных документов в месте, который он использовал после ухода из администрации Обамы.

В субботу Белый дом заявил, что обнаружил пять дополнительных страниц секретных документов в доме Байдена в четверг, в тот же день, когда для рассмотрения этого вопроса был назначен специальный советник.

Обнаружение документов в вашингтонском офисе произошло 2 ноября. Но Белый дом не раскрывал находки до тех пор, пока о них не сообщил CBS News на прошлой неделе.

Генпрокурор Меррик Гарланд на прошлой неделе назначил Роберта Хура, бывшего прокурора штата Мэриленд, в качестве спецсоветника по надзору за расследованием документов Министерством юстиции.

Байден впервые прокомментировал первоначальные выводы на прошлой неделе, сказав журналистам, что он «удивлен» обнаружением документов. Президент добавил, что его адвокаты «сделали то, что должны были сделать», когда сразу же позвонили в Национальный архив по поводу находки.

Ранее Курсор писал, что Блинкен сделал заявление о секретных документах Байдена. Госсекретарь Энтони Блинкен говорит, что будет полностью сотрудничать, если специальный прокурор, исследующий секретные документы президента США Джо Байдена, вызовет его.

Курсор сообщал, что у Байдена нашли еще несколько секретных документов. Американские президенты имею привычку оставлять у себя дома секретные государственные документы. Сначала несколько папок нашли у Трампа, а теперь и у Байдена.