Байден сделал заявление в годовщину полномасштабного вторжения рф в Украину

По словам президента США, «диктатор, стремящийся восстановить империю, никогда не сотрет любовь народа к свободе».

Жестокость никогда не сможет сломить волю народа к свободе.

Об этом в день годовщины полномасштабного вторжения российской федерации* в Украину заявил президент США Джозеф Байден.

«Сегодня я повторю то, что сказал год назад, когда россия вторглась в Украину. Диктатор, стремящийся восстановить империю, никогда не сотрет любовь народа к свободе. Жестокость никогда не сломит волю свободных. И Украина никогда не будет победой для россии. Никогда» , – написал Байден в своем Twitter.

Как известно, ровно год назад, 24 февраля 2022 года, российская федерация начала полномасштабную войну против Украины. Многие граждане проснулись от взрывов, их атаковала паника, шок и страх. И стране давали всего три дня, но ВСУ на протяжение года мужественно сдерживают российскую агрессию и доказали, что готовы до конца бороться за свою независимость.

Как сообщал Курсор, в день годовщины полномасштабного вторжения российской федерации президент Украины Владимир Зеленский обратился к народу и опубликовал трогательные видео, показав, какой «мир» принесли на территорию их государства российские военные.

Украинский лидер подчеркнул, что этот год стал годом боли, сожаления, и в то же время годом веры и единства. Миллионы граждан выбрали не белый флаг, а сине-желтый и встали на защиту своей страны. Они продолжают бороться с врагом до сегодняшнего дня и не сдадутся пока не вернут все оккупированные территории.

Курсор писал ранее, что украинские военные продолжают противостоять российской агрессии, аналитики ISW считают, что в 2023 году Украина может вернуть себе инициативу на фронте, но чтобы это произошло, важна реализация одного условия.