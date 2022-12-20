В Минобороны Британии сказали, что рф планирует передать Ирану в обмен на дроны

По словам Бена Уоллеса, такая сделка подрывает как ближневосточную, так и международную безопасность.

Российская федерация* понимает, что терпит поражение на войне в Украине, поэтому обратилась за помощью к Ирану. Агрессор попросил к Тегерана дроны-камикадзе, которыми российские военные уже обстреливают украинские города, а также баллистические ракеты. А обмен на БПЛА путин планирует передать Ирану «военные компоненты».

Об этом сказал министр обороны Великобритании Бен Уоллес, передает Sky News.

Он выступил сегодня, 20 декабря, в Палате общин и отметил, что рф хочет получить 300 ударных дронов, а взамен готова предоставить передовые военные компоненты, которые подорвут как ближневосточную, так и международную безопасность.

Как известно, россия последние несколько месяцев активно использовала иранские беспилотники-камикадзе Shahed, выдавая их за российские дроны «Герань», а также вела переговоры с Тегераном о поставках дополнительного оружия, прежде всего ракет.

«Курсор» писал ранее, что по словам военного эксперта Павла Нарожного, пока трудно утверждать, сколько российские захватчики могут получить ракет от Ирана, если сделка состоится. Но, скорее всего, речь идет о не менее нескольких десятках единиц. И для Украины это серьезная угроза.

Еще мы писали, что российские оккупанты получили от Ирана новую партию дронов-камикадзе Shahed-136. При этом известно, что при атаке 16 декабря по Украине эти беспилотники не использовались.

Напомним, что посол Ирана в ООН Амир Сайед Иравани осудил обвинения Ирана в незаконной поставке рф беспилотников для использования в войне в Украине.