Байден впервые отреагировал на судебную реформу в Израиле: к чему призывает президент США

Госсекретарь США Блинкен сделал аналогичный комментарий во время своего визита в Израиль несколько недель назад.

Израилю нужен консенсус для таких масштабных изменений, как судебная реформа, заявил президент США Джо Байден The New York Times в субботу в своем первом комментарии о политических беспорядках в Израиле.

«Гениальность американской демократии и израильской демократии в том, что обе они построены на сильных институтах, системе сдержек и противовесов, на независимой судебной системе, — сказал Байден в заявлении для Times. — Достижение консенсуса в отношении фундаментальных изменений действительно важно для того, чтобы люди верили в них и чтобы эти реформы можно было поддерживать».

Как отмечает газета, это первый раз, когда президент США принимает участие во внутриполитических дебатах о характере Израиля.

Заявление Байдена перекликается с заявлением, сделанным госсекретарем США Энтони Блинкеном во время его визита в Израиль. Он также призвал к консенсусу, заявив, что «достижение консенсуса по новым реформам — лучший способ убедиться, что они будут не только приняты, но и сохранены».

Не только США комментируют реформу. Во время поездки премьер-министра Биньямина Нетаниягу в Париж пару недель назад президент Франции Эммануэль Макрон занял более жесткую позицию, чем Байден и Блинкен, как сообщается, заявив Нетаниягу, что, если Израиль проведет реформу, он отключится от демократии.

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