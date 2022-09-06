Байден заявил, что рф не стоит признавать спонсором терроризма

Американский лидер сделал это заявление, когда вернулся на вертолете в Вашингтон после рабочей поездки.

Об этом сообщает корреспондент агентства Reuters Джефф Мейсон.

«На вопрос, должна ли *россия быть признана государством-спонсором терроризма, Байден ответил: «Нет», – рассказал журналист.

В пресс-службе Белого дома не прокомментировали эти слова Байдена. Несмотря на эту позицию, в Сенате настаивают на внесение рф в список стран-спонсоров терроризма, а также анонсировали принятие соответствующего законопроекта Конгрессом США.

Отметим, что в случае внесения россии в этот список правительство США будет вынуждено предпринять мер, среди которых:

ограничение иностранной помощи;

сокращение экспорта и продажи оборонных товаров;

внедрение контроля за экспортом товаров двойного назначения и т.д

Помимо этого, после признания россии страной, спонсирующей терроризм, США может значительно расширить свои санкции, которые будут действовать не только в отношении определенных российских секторов экономики. В данный момент США определили спонсорами терроризма только четыре страны – Кубу, Северную Корею, Иран и Сирию.

Также напомним, что президент Украины Владимир Зеленский попросил еще 1 марта этого года признать рф государством-террористом, потому что оккупантами был нанесен ракетный удар по центральной площади Харькова. 24 июня в комитете Сената США по международным отношениям поддержали резолюция касаемо признания россии государством-спонсором терроризма. Месяц спустя спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси призвала госсекретаря Энтони Блинкена внести рф в этот список, иначе это сделает Конгресс.

В прошлом месяце кремль обратился к Вашингтону и заявил, что подобное признание станет «точкой невозвращения». Также в рф сказали о потенциальном разрыве или снижении уровня дипломатических отношений с США.

Ранее Байден сказал Лапиду, что США не будут мешать Израилю защищаться от Ирана.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!