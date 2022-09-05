Байден сказал Лапиду, что США не будут мешать Израилю защищаться от Ирана

Президент США Джо Байден во время телефонного разговора с премьер-министром Яиром Лапидом пообещал, что американская сторона не будет «связывать руки Израилю» и мешать действовать против Ирана.

После беседы между Байденом и Лапидом чиновники сообщали, что президент США и премьер-министр Израиля договорились, что израильская сторона сможет и дальше свободно действовать для защиты своей страны от Ирана. Теперь эту информацию сегодня, 5 сентября, подтвердил посол США в Израиле Том Найдс.

Об этом сообщает издание «Детали«.

«Президент Байден понимает иранскую агрессию – в разговоре на прошлой неделе он дал понять премьер-министру Лапиду, что Соединенные Штаты никогда не станут связывать руки Израилю и не помешают ему защищаться», – заявил посол и добавил, что США хотят дипломатически решить иранский вопрос, но на условиях президента Джо Байдена.

Помимо этого, Найдс заявил, что в переговорах с иранской стороной по-прежнему «есть пробелы, которые не устранены».

Ранее мы рассказывали, что в Иране потребовали гарантии для возобновления ядерного соглашения. Там заявили, что для подписания «устойчивой» сделки МАГАТЭ должно прекратить расследовать незаявленные ядерные объекты.

Также «Курсор» сообщал, что премьер-министр Израиля Яир Лапид раскритиковал экс-премьера Биньямина Нетаниягу. По его словам, лидер оппозиции пытается разрушить систему правосудия «по личным соображениям».

Помимо этого, США и Израиль провели совместные учения по противоракетной обороне. Это произошло еще несколько месяцев назад, но информацию рассекретили только недавно.