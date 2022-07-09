Байден заявил, что ЦРУ предупредило мир о планах путина напасть на Украину

Президент США поблагодарил ЦРУ за работу в Украине, ведь они, по его словам, предупредили мир о захватнических планах путина*.

Центральное разведывательное управление (ЦРУ), которое является основой национальной безопасности США, предупредило мир о планах президента рф владимира путина напасть на Украину.

Об этом сообщил американский президент Джо Байден во время визита в агентство в рамках празднования 75-летия со дня основания организации, передает издание АР.

По его словам, благодаря невероятной работе специалистов по разведке, США сообщили миру, что владимир путин планировал в Украине. Он поблагодарил ЦРУ за оказанную помощь и отметил, что американские разведчики являются одними из лучших в мире.

Отметим, что ранее президент США санкционировал кампанию по рассекречиванию разведывательных данных, благодаря которым, как считается, мир поддержал экономические санкции против рф и усилил военную подготовку Киева.

«Курсор» писал ранее, что россия утвердила список американцев, которым запрещено въезжать на территорию рф. Туда попали и члены семьи американского президента Джо Байдена. Однако москва может попытаться нанести Байдену удар на промежуточных выборах в Штатах, подняв вопрос цены войны в Украине для американцев.

Еще мы писали, что по словам Джо Байдена, рф не намерена останавливаться на Украине, ее цель — посеять хаос во всей Европе.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!