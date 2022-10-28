Байрактар рассказал, когда в Украине завершат строительство завода по производству дронов

Генеральный директор турецкой компании Baykar Халюк Байрактар сообщил, что этап детального проектирования завода уже окончен.
Об этом сообщает Reuters.
Турецкая оборонная компания Baykar планирует в течение двух лет завершить строительство своего нового производственного предприятия в Украине.
Халюк Байрактар заявил, что планы создания завода продвигаются, несмотря на некоторые препятствия, возникшие из-за войны рф* против Украины.
«Наш план реализуется. Сейчас у нас есть архитектурный проект. Фаза детального проектирования окончена. И мы будем двигаться собственно к строительству. В течение двух лет мы хотели бы его закончить», – сказал Халюк Байрактар.
Площадь предприятия будет свыше 30 тысяч квадратных метров, а для работы наймут более 300 украинских инженеров и техников.
На заводе планируют производить не только беспилотники Bayraktar TB2, но и более тяжелые Akinci и даже, вероятно, новейшие беспилотные истребители Kizilelma и другую продукцию компании Baykar. Украинские инженеры примут участие в разработке новой продукции турецкой компании.
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