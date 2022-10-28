Байрактар рассказал, когда в Украине завершат строительство завода по производству дронов

Компания Baykar в сентябре текущего года представила концепт завода по производству дронов, который планируется построить в Киевской области.

Генеральный директор турецкой компании Baykar Халюк Байрактар ​​сообщил, что этап детального проектирования завода уже окончен.

Об этом сообщает Reuters.

Турецкая оборонная компания Baykar планирует в течение двух лет завершить строительство своего нового производственного предприятия в Украине.

Халюк Байрактар ​​заявил, что планы создания завода продвигаются, несмотря на некоторые препятствия, возникшие из-за войны рф* против Украины.

«Наш план реализуется. Сейчас у нас есть архитектурный проект. Фаза детального проектирования окончена. И мы будем двигаться собственно к строительству. В течение двух лет мы хотели бы его закончить», – сказал Халюк Байрактар.

Площадь предприятия будет свыше 30 тысяч квадратных метров, а для работы наймут более 300 украинских инженеров и техников.

На заводе планируют производить не только беспилотники Bayraktar TB2, но и более тяжелые Akinci и даже, вероятно, новейшие беспилотные истребители Kizilelma и другую продукцию компании Baykar. Украинские инженеры примут участие в разработке новой продукции турецкой компании.

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