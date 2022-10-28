Президент Германии обвинил путина в «превращении европейского порядка безопасности в пепел»

По словам Штайнмайера, 24 февраля путин «не просто нарушил правила и закончил партию — он бросил саму шахматную доску на пол».

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер возложил на президента российской федерации* владимира путина личную ответственность за развязывание крупнейшей войны в Европе со времен Второй мировой войны и разрушение европейского порядка безопасности.

Об этом он заявил в своей программной речи во дворце Бельвю, сообщает Европейская правда.

«24 февраля путин не просто нарушил правила и закончил партию. Он бросил саму шахматную доску на пол!» — заявил Штайнмайер.

Он подчеркнул, что жестокая агрессивная война россии в Украине превратила в пепел европейский порядок безопасности.

«В своей имперской одержимости российский президент нарушил международное право, осуществил захват земель, поставил под сомнение границы. Российская атака — это нападение на все уроки, которые мир вынес из двух мировых войн», — заявил президент Германии.

По его словам, 24 февраля стало эпохальным сдвигом. При этом путин «командует захватнической армией, а украинцы защищают свою страну, которую они строили с момента обретения независимости тридцать лет назад».

«Агрессивная война россии разрушила горбачевскую мечту об «общем европейском доме». Это атака на право, на принципы отказа от насилия и нерушимости границ. Это атака на все, что мы, немцы, также отстаиваем. Тот, кто пожимает плечами и спрашивает: «Какое отношение эта война имеет к нам, немцам, имеет к войне?», не имеет ни чувства ответственности, ни чувства истории. Мы, немцы, не можем доминировать в Европе с таким отношением — это неправильно!» — заявил Штайнмайер.

По его словам, Германия поддерживает Украину и будет поддерживать столько, сколько потребуется.

«Это включает военную поддержку — ваш президент рассказал мне, насколько спасительными являются немецкие системы противовоздушной обороны. Это включает финансовую и политическую поддержку. И это включает остро необходимую поддержку для быстрого восстановления после подлых нападений россии на энергоснабжение, отопление, горячую воду, на все формы жизненно важной инфраструктуры с приближением зимы», — сказал президент ФРГ.

Как сообщал Курсор, президент ФРГ Штайнмайер прятался в бомбоубежище в Украине.

Также Курсор сообщал, что Германия хочет использовать израильские БПЛА для отражения ударов россии.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!