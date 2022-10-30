Bayraktar оснастят средствами борьбы с иранскими дронами

Вскоре турецкие беспилотники будут иметь ракеты класса «воздух-воздух» не только для борьбы с дронами, но и с другими летательными аппаратами.

Беспилотники Bayraktar будут модернизированы, после чего смогут противостоять иранским дронам-камикадзе, которые россия* использует на войне в Украине.

Об этом заявил генеральный директор Baykar — компании-производителя дронов — Халюк Байрактар, информирует Daily Sabah.

«Вскоре наши Bayraktar TB2 и Akıncı будут иметь ракеты класса «воздух-воздух» не только для борьбы с беспилотниками, но и с другими вражескими летательными аппаратами. … Мы проводим наши испытания», — сказал он во время выставки оружия в Стамбуле.

Байрактар не уточнил, о каких именно ракетах идет речь, при этом возглавляемая им компания на выставке подписала контракт с Roketsan — производителем зенитных ракет Sungur, которые планируется интегрировать в беспилотники.

«Интеграция таких ракет в Akıncı и Bayraktar TB2 может привести к созданию недорогого средства воздушной обороны для устранения таких угроз, как ударные вертолеты и беспилотники, вместо использования дорогих ракет класса «воздух-воздух», — говорится в материале.

Также отмечается, что, хотя гендиректор Baykar не указал, будут ли предназначены модифицированные беспилотники для Украины, которая длительное время их успешно применяет, он повторил, что «мы полностью поддерживаем Украину в защите своего суверенитета».

Как сообщал Курсор, гендиректор компании Baykar Халюк Байрактар рассказал, почему встал на сторону Украины. По его словам, у компании есть свои принципы, они осознают ответственность и как производители, и как люди, и они готовы поддержать и сделать все возможное для Украины.

Байрактар признался, что был удивлен тем, как простые люди из Украины, а также Литвы, Польши и Латвии организовали сбор средств на покупку БПЛА для украинских военных.

«Люди со всего мира, не только в самой Украине, пытаются вас поддержать, поддержать в войне против этой агрессии, защитить вашу независимость. Мы, как компания Baykar, и наши сотрудники хотели быть частью этой инициативы», – объяснил директор компании.

Курсор писал ранее, что эксперт Олег Катков объяснил, как турецкие беспилотники Bayraktar на фронте взаимодействуют с американскими HIMARS.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!