Белый дом разъяснил слова Байдена об «освобождении Ирана», возмутившие Тегеран

У Байдена объяснили, что комментарий президента был сделан в знак солидарности с протестующими и не должен восприниматься буквально.

Белый дом разъяснил замечание президента Джо Байдена, сделанное поздно вечером в четверг на митинге, во время которого он сказал, что «мы собираемся освободить Иран».

Представитель Белого дома объяснил в пятницу, что президент не хотел, чтобы комментарий был воспринят буквально. Байден лишь «выразил солидарность» с протестным движением страны, сказали в Белом доме.

Напомним, что в четверг вечером, выступая перед толпой в Калифорнии, Байден сказал: «Не волнуйтесь, мы освободим Иран, они скоро сами освободятся».

Заявление Байдена было встречено возмущенной реакцией Тегерана, который расценил эти слова как намек на вмешательство США во внутреннюю политику страны с целью смена режима.

Предыдущие заявления Байдена были более тщательно продуманы, чтобы никто не подразумевал причастность Америки к протестам, которые продолжаются после смерти 22-летней Махсы Амини.

Представитель Белого дома Джон Кирби сказал, что Байден просто сообщил, что поддерживает протесты, а не объявлял об изменении политики администрации.

«Он снова выразил нашу солидарность с ними, — сказал Кирби. — Президент довольно четко заявил об этом… мы собираемся продолжать искать способы привлечь режим к ответственности за то, как он обращается с собственным народом».

Он добавил, что у США нет никаких доказательств того, что иранский режим вот-вот свергнется, вопреки утверждению Байдена о том, что иранцы «довольно скоро освободятся».

В пятничной телевизионной речи президент Ирана Эбрагим Раиси ответил Байдену на это заявление, утверждая, что его замечание следует воспринимать как буквальное доказательство того, что Белый дом хочет «уничтожить» Иран.

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