Озвучены подробности разговора Энтони Блинкена и Махмуда Аббаса

США «прилагают усилия», чтобы остановить эскалацию в Иудее и Самарии, сказал Блинкен Аббасу.

Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что США «прилагают усилия», чтобы «положить конец нынешней эскалации» между палестинцами и израильскими силами в Иудее и Самарии, сказал он главе Палестинской автономии Махмуду Аббасу во время телефонного разговора в пятницу вечером.

Палестинское информационное агентство Wafa сообщило, что Аббас «проинформировал» Блинкена о «израильских нападениях на палестинцев в городах, деревнях и лагерях беженцев… включая насилие со стороны поселенцев и нарушения, совершенные против Иерусалима».

Они «согласились оставаться на связи в ближайшее время», говорится в сообщении.

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