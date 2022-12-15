Берлускони дал непристойное обещание игрокам своего клуба, если они выиграют у Милана или Ювентуса

Теперь владелец сообщил, что он предложил своим игрокам нелепое вознаграждение, если они обыграют одну из крупных команд страны, таких как «Милан» и «Ювентус».

«Мы нашли нового тренера, который был в нашей молодежной команде, он хороший, умный, добрый и умеет мотивировать наших ребят. Я сказал ребятам… теперь вы будете играть с «Миланом» и «Ювентусом». Если вы выиграете у одной из этих топ-команд, я пригоню в раздевалку автобус со шлюхами», — сказал 86-летний Берлускони на видео, записанном во вторник на рождественском ужине с игроками «Монцы».