Берлускони дал непристойное обещание игрокам своего клуба, если они выиграют у Милана или Ювентуса

Берлускони был у власти четыре раза, с 1994 по 2011 год, но известен не только политической карьерой.
Футбольные болельщики, вероятно, помнят его как владельца «Милана», где он добился огромного успеха с командой с 1986 по 2017 год.
Берлускони стал обладателем восьми титулов Серии А и пять раз его команда выигрывала Лигу чемпионов.
Сейчас он возглавляет «Монцу», и в прошлом году команда впервые после создания в 1913 году перешла из Серии В в высший дивизион.
Теперь владелец сообщил, что он предложил своим игрокам нелепое вознаграждение, если они обыграют одну из крупных команд страны, таких как «Милан» и «Ювентус».
«Мы нашли нового тренера, который был в нашей молодежной команде, он хороший, умный, добрый и умеет мотивировать наших ребят. Я сказал ребятам… теперь вы будете играть с «Миланом» и «Ювентусом». Если вы выиграете у одной из этих топ-команд, я пригоню в раздевалку автобус со шлюхами», — сказал 86-летний Берлускони на видео, записанном во вторник на рождественском ужине с игроками «Монцы».
Комментарии владельца вызвали смех у присутствующих.
Женщина-сенатор Даниэла Сброллини из партии Italia Viva сказала позже, что это был «обычный женоненавистнический язык Берлускони, безвкусная шутка, которая лишает вас дара речи».