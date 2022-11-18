Берлускони хочет стать посредником между Украиной и россией — СМИ

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони считает, что может убедить Украину и россию* сесть за стол переговоров до Рождества и закончить войну.

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони мечтает стать посредником в мирном соглашении между Киевом и московой.

Об этом сообщает издание Spectator,

По словам его доверенного лица Витторио Сгарби, Берлускони считает себя единственным возможным посредником. Он также отметил, что Берлускони «любит красивые жесты».

«И это тот жест, который он имеет в виду. Он считает, что может его осуществить, и если он это сделает, не подрывая позиции НАТО, то войдет в учебники истории как мировой герой», — сказал политик.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что от западных партнеров поступали сигналы о том, что президент рф владимир путин готов к прямым переговорам. Зеленский выступил с предложением о публичной форме переговоров. Также Украина не раз говорила о том, переговоры возможны лишь после полного вывода войск россии с территории Украины.

Однако пресс-секретарь путина дмитрий песков заявил, что «трудно представить мирные переговоры в открытом формате».

Ранее Курсор писал, что песков рассказал, зачем россия атакует инфраструктуру Украины. кремль без доли стеснений признал, что вынуждает страдать мирное население.

Наша редакция сообщала, что Зеленский на фоне обстрелов рф инфраструктуры заявил, что Украина точно выиграет войну, если украинский народ сможет пережить эту зиму.

Напомним, что в видеобращении к саммиту G20 Зеленский озвучил украинскую «формулу мира». Он сказал, что Киев не пойдет на «Минск-3», потому что больше не доверяет россии, нарушающей договоренности. Он сказал, что Украина «не даст рф переждать и нарастить силы».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!