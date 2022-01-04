Беспилотники атаковали американскую базу в Ираке

БПЛА со взрывчаткой направлялись в сторону авиабазы ​​Айн аль-Асад, но были сбиты.

Во вторник были уничтожены два заряженных взрывчаткой беспилотника, которые направлялись на иракскую военную базу в западной провинции Анбар, где размещаются американские войска.

Об этом сообщает Times of Israel.

Это была вторая такая попытка атаки, приуроченная к годовщине авиаудара США в 2020 году, в результате которого был убит высокопоставленный иранский генерал недалеко от аэропорта Багдада. Так, еще в понедельник два вооруженных беспилотника были сбиты, когда они направлялись к объекту, где размещались американские советники в аэропорту Багдада.

В заявлении иракских военных подтверждается попытка атаки, и говорится, что беспилотники были сбиты за пределами границ авиабазы. На базе размещены войска международной коалиции под руководством США, которые борются с группировкой «Исламское государство» в Ираке.

Ранее Курсор сообщал, что не так давно в Багдаде район посольства США обстреляли ракетами. Источник в службе безопасности, цитируемый AFP, сообщил, что две ракеты были выпущены вблизи посольства США в иракской столице. Сообщений о раненых не поступало, но ракеты, как сообщается, нанесли ущерб двум гражданским автомобилям.

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