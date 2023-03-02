Смертельный ракетный удар россии по многоэтажке в Запорожье: появились новые подробности

В Офисе генпрокурора Украины сообщили, что число погибших в результате удара по жилому дому в Запорожье увеличилось до четырех человек.

Также стало известно, в каком состоянии пребывают раненые в результате ракетного удара рф* по дому в Запорожье.

«По имеющейся информации 11 человек спасены. Семь человек находятся в больницах, из них трое — в тяжелом состоянии и четверо — в среднем состоянии, среди них беременная», — сообщил секретарь запорожского горсовета Анатолий Куртев.

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* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.