«Без потерь»: в рф озвучили новое заявление о выходе из Херсона

9 ноября российское командование оккупационными войсками объявило об отступлении с правобережья Херсонщины и города Херсон.

В рф* заявили, что всех находившихся на правом берегу Днепра в Херсонской области Украины военных перевели на левый берег реки.

Об этом отчиталось минобороны страны-агрессора.

В сообщении ведомства уверяют, что «потерь среди личного состава и техники нет».

«Никакой единицы военной техники и вооружения на правом берегу не оставили. Все российские военнослужащие переправились на левый берег Днепра”, – отметили оккупанты.

Однако в соцсетях появляется все большее фото и видео от украинских защитников. Они показывают уничтоженную или оставленную военную технику врага на Херсонщине.

Также в рф утверждают, что их объединения и воинские части заняли заранее подготовленные оборонные рубежи и позиции без потерь в личном составе.

«Потери личного состава, вооружения, военной техники и материальных средств российской группировки войск не допущены», — говорится в сообщении.

Но их заявления, скорее всего, преследуют пропагандистскую цель, потому что в последние дни в сети появляются видео и фото с пленными российскими оккупантами на юге.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что российские оккупанты все еще имеют силы в Херсоне, вокруг города и на западном берегу Днепра, несмотря на недавнее объявление об отступлении. По словам министра, россии понадобится не менее недели, чтобы вывести свои войска из Херсона.

Ранее Курсор писал, что Херсон встречает Вооруженные силы Украины: трогательные кадры.

Кроме того, из российского плена освобождены еще 45 украинских воинов.