Биологи нашли в Эквадоре новый вид карликовых удавов

Биологи из Национального института биоразнообразия Эквадора обнаружили на территории государства ранее неизвестный человеку вид карликовых удавов.

Об этом пишет Phys.org.

Змея достигает 20 см в длину, а ее окрас схож с окрасом удава обыкновенного. Исследователи назвали змею Tropidophis cacuangoae — в честь боровшейся за права коренных народов местной активистки Долорес Какуанго, жившей в начале ХХ века. Ученые обнаружили две особи Tropidophis cacuangoae — в национальном заповеднике и в одном из частных парков.

«Эти змеи — реликты эпохи, это настолько древние животные, что наткнуться на одного из них — огромная удача», — отметили исследователи.

На древнее происхождение змей указывает их рудиментарный таз — он характерен для ранних змей. По одной из версий, его наличие доказывает происхождение змей от ящериц.

«Курсор» писал ранее, что ученые в штате Флорида поймали самку тигрового питона, которая весит примерно 100 килограмм. Она терроризировала целый регион на протяжении сорока лет. Длина змеи – 5 метров. Ее последней жертвой стал белохвостый олень, остатки которого были найдены экспертами в желудке змеи.

Еще мы писали, что в американском штате Небраска 45-летний Джошуа Маршалл наткнулся на необычную рептилию. Он расчищал и передвигал бревна, когда обнаружил двуглавую змею.