Битва зашла в тупик: глава военной разведки Украины откровенно рассказал о ситуации на фронте

Битва в Бахмуте зашел в тупик, считают в аналитическом центре США и в разведке Украины.

Аналитики базирующегося в США Института изучения войны считают, что россия* зашла в тупик в Бахмуте, при этом «несколько показателей подтверждают, что российские силы вокруг Бахмута достигли кульминации».

В среду президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в прифронтовом городе, который находится в восточной части Донецкой области, осталось «лишь несколько» мирных жителей. В сообщении в Telegram украинский лидер сказал, что в городе «нет места, которое не было бы залито кровью».

Институт изучения войны написал, что военная доктрина США определяет кульминацию как «точку, в которой силы больше не могут продолжать свои операции, наступление или оборону» и «в которой силы не могут продолжать атаку и должны занять оборонительную позицию или выполнить оперативную паузу».

«Если российские силы в Бахмуте действительно достигли своей кульминации, они, тем не менее, могут продолжить агрессивное наступление. Кульминационные российские силы могут продолжать проводить неэффективные атаки, хотя маловероятно, что эти атаки принесут значительные оперативные успехи», — отмечают аналитики.

Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов сделал аналогичное заявление о Бахмуте.

Буданов говорит, что боевые действия в Украине зашли в тупик, поскольку ни Украина, ни Россия не могут добиться значительных успехов.

«Ситуация просто застопорилась… Она не движется», — сказал Буданов в новом интервью.

Он сказал, что россия зашла в тупик, но и Украина «не может победить их комплексно по всем направлениям», пока ждет оружия.

Читайте также о перехвате разговора: войска рф используют мобилизованных как «щит» для техники.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!