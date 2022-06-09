Блинкен: Иран рискует усилением напряженности после того, как они убрали камеры с ядерных объектов

Иран начал снимать 27 камер наблюдения с ядерных объектов по всей стране, заявил в четверг глава Международного агентства по атомной энергии, на следующий день после того, как Управление по атомной энергии ООН официально осудило Иран за его отсутствие сотрудничества с ядерными инспекторами.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в четверг, что Иран рискует большей изоляцией и усилением напряженности после того, как страна убрала камеры, предназначенные для наблюдения за его ядерной программой, но сказал, что возвращение к ядерной сделке, хотя и находится под угрозой, не исключено.

Об этом сообщает Times of Israel.

«Единственным результатом такого пути будет углубление ядерного кризиса и дальнейшая экономическая и политическая изоляция Ирана», — сказал Блинкен.

По словам Блинкена, вместо того, чтобы снять озабоченность МАГАТЭ, Иран ответил «угрожая дальнейшими ядерными провокациями и дальнейшим снижением прозрачности».

«Такие шаги были бы контрпродуктивными и еще больше осложнили бы наши усилия по возвращению к полной реализации СВПД», — сказал он.

Иран не сразу признал, что убирает 27 камер, хотя ранее угрожал, что может принять более карательные меры. В четверг государственные СМИ показали кадры, на которых рабочие отключают две камеры МАГАТЭ.

Курсор писал ранее, что МАГАТЭ обвинило Иран в удалении 27 камер наблюдения с ядерных объектов.