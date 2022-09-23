Блинкен на Генассамблее ООН предостерег Китай от поддержки войны рф против Украины

Соединенные Штаты Америки осуждают войну россии* против Украины и подчеркнул последствия для Китая в случае, если Пекин будет оказывать поддержку вторжению москвы в суверенное государство.

Об этом во время встречи с государственным советником и министром иностранных дел КНР Ваном И на полях 77-й Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты остаются открытыми для сотрудничества с КНР «там, где наши интересы пересекаются».

Блинкен также заявил, что США привержены поддержанию мира и стабильности в Тайваньском проливе.

«Сохранение мира и стабильности в Тайваньском проливе имеет решающее значение для региональной и глобальной безопасности и процветания», — отметил госсекретарь США.

Как сообщал Курсор, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в течение последних месяцев россия не единожды угрожала Украине, Европе и США ядерным оружием. По его словам, кремль продолжает разрушать «тот самый международный порядок, ради поддержания» которого работает Совет Безопасности ООН.

Дипломат отметил, что объявление президентом рф владимиром путиным мобилизация в россии и фейковые «референдумы» на временно оккупированных территориях Украины — это презрение к ООН. Ранее Курсор информировал о том, что путин высказался о возможности применения ядерного оружия. По словам путина, в отношении россии ведется ядерный шантаж. Он отметил, что при угрозе своей территориальной целостности российская федерация «использует все имеющиеся средства».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!