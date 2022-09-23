Мир должен «наказать путина» — Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в течение последних месяцев россия* не единожды российские угрожали Украине, Европе и США ядерным оружием.

По словам блинкена, россия продолжает разрушать «тот самый международный порядок, ради поддержания» которого работает Совет Безопасности ООН.

Об этом сообщает пишет CNN, ссылаясь на Госсекретаря США Энтони Блинкена.

Дипломат отметил, что объявление президентом рф владимиром путиным мобилизация в россии и фейковые «референдумы» на временно оккупированных территориях Украины — это презрение к ООН.

«Мир не может допустить, чтобы это сошло с рук президенту владимиру путину. То, что путин выбрал на этой неделе, когда большая часть мира собирается в ООН, чтобы подлить масла в огонь, который он разжег, демонстрирует его крайнее презрение к Уставу ООН, Генеральной Ассамблее ООН и этому Совету», — сказал он.

Блинкен отметил, что страны Запад должны призвать российского президента прекратить «тот ужас, который он начал». По его словам, путину нужно скзаать, чтобы «он перестал ставить свои интересы выше интересов остального мира, включая свой собственный народ».

Дипломат добавил, что россияне везде оставляют за собой ужас — Буча, Ирпень, Изюм.

Ранее Курсор писал, что Папа Римский прокомментировал ядерные угрозы путина. Папа Франциск также рассказал о разговоре с кардиналом Конрадом Краевским, который попал в Украине под обстрел при доставке гуманитарной помощи.

Кроме этого, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что риск применения путиным ядерного оружия есть, поскольку никто не знает, что у него в голове.

Байден в Генассамблее ООН: путин выступил с безрассудными ядерными угрозами. Президент США Джо Байден выступил перед Генеральной ассамблеей ООН и сделала ряд важных заявлений.

Напомним, что путин высказался о возможности применения ядерного оружия. По словам путина, в отношении россии ведется ядерный шантаж. Он отметил, что при угрозе своей территориальной целостности российская федерация «использует все имеющиеся средства».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!