Президент рф заявил, что основная цель Запада — ослабить, разобщить и уничтожить россию.

«Они прямо говорят, что 1991 смогли расколоть СССР, а сейчас пришло время и России», — заявил он в своем обращении.

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По словам путина, в отношении россии ведется ядерный шантаж. Он отметил, что при угрозе своей территориальной целостности российская федерация «использует все имеющиеся средства».

«Всем, кто пытается шантажировать нас таким образом, должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону», — сказал путин.

Ранее Курсор писал, что путин объявил частичную мобилизацию в россии. Страна-агрессор вынуждена провести мобилизацию граждан из-за огромных потерь во время так называемой «спецоперации».

Ранее Курсор писал, что главари так званых «дрн» и «лнр» денис пушилин и леонид пасечник заявили, что готовятся с 23 по 27 сентября провести на оккупированных территориях Украины псевдореферендумы по поводу «присоединения» к российской федерации. Соответствующие заявления сделали и коллаборационные «власти» Херсонской и Запорожской областей.

Наша редакция сообщала, что мировые страны начали осуждать проведение «референдумов» на территориях Украины, которые попали в оккупацию росссийской армии. Президент Франции назвал это «цинизмом и провокацией».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!