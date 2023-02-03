Блинкен после поездки в Израиль отказался лететь в Китай

Госсекретарь США Энтони Блинкен в пятницу отменил запланированную поездку в Пекин.

Об этом информирует AFP.

Отмечается, что визит был призван ослабить эскалацию напряженности между двумя сверхдержавами после того, как Пентагон заявил, что Китай запустил воздушный шар-шпион над Соединенными Штатами.

Блинкен, который столкнулся с сильным давлением из-за поездки со стороны конкурирующей Республиканской партии, решил отложить свой двухдневный визит, который стал бы первым визитом высокопоставленного американского дипломата с октября 2018 года, сообщил официальный представитель США.

Чиновник сказал, что Соединенные Штаты «уверены» в сохранении контактов с Китаем, несмотря на отказ Блинкена, и что визит состоится, как только условия будут «подходящими».

Как сообщал Курсор, 31 января госсекретарь США Энтони Блинкен провел в Иерусалиме пресс-конференцию, на которой подвел итоги своего визита на Ближний Восток. Как известно, в ходе поездки Блинкен провел встречи с лидерами Египта, Израиля и Палестинской автономии.

Дипломат снова осудил пятничную бойню в синагоге Неве-Яакова, во время которой были убиты семь евреев, а также нападение на еврейскую семью в Городе Давида в субботу.

По словам госсекретаря, он слышал «конструктивные идеи» по снижению напряженности в регионе в свете недавних инцидентов со смертельным исходом и оставит некоторых членов своей команды на Ближнем Востоке для продолжения обсуждения этих вопросов.

Он также заявил, что администрация Байдена будет выступать против любых действий, которые «затрудняют достижение решения на основе двух государств, включая строительство поселений, легализацию израильских форпостов, снос незаконных арабских построек и все, что меняет статус-кво на Храмовой горе».

Кроме того, госсекретарь отметил, что помощь США Палестинской автономии в настоящее время включает более 900 миллионов долларов, и идет на поддержку больниц в Восточном Иерусалиме и БАПОР.

«Наши отношения с израильтянами основаны на общих интересах и общих ценностях, я говорил об этих ценностях прошлым вечером. В Израиле очень сильное гражданское общество. Что касается реформ — в Израиле идет оживленный дискурс, и этот дискурс является здоровой частью демократии», — сказал Блинкен.

Ранее Курсор информировал о том, что госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Египет в начале поездки на Ближний Восток, во время которой он постарается снизить напряженность в отношениях между Израилем и Палестиной. Об этом заявил представитель Госдепартамента США Ведант Патель.

Также Курсор писал о том, что 18 января с визитом в Израиль прилетел советник США по национальной безопасности Джейк Салливан.