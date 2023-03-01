Блинкен выступил с важным предупреждением к странам Центральной Азии

Администрация Байдена во вторник пообещала поддержать независимость пяти центральноазиатских стран. В СМИ назвали это не очень тонким предупреждением бывшим советским государствам о том, чтобы они пересмотрели ценность россии* как партнера, так как она сильно скомпрометирована своей годовой войной против Украины.

В Казахстане на встречах с высокопоставленными дипломатами из Центральной Азии госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что ни одна страна, особенно те, которые традиционно находились в орбите москвы, не может позволить себе игнорировать угрозы, исходящие от российской агрессии не только для их территории, но и для международного порядка и глобальной экономики. Во всех своих дискуссиях Блинкен подчеркивал важность уважения «суверенитета, территориальной целостности и независимости».

Центральноазиатские государства заняли продуманную позицию нейтралитета в отношении Украины, не поддерживая ни вторжение россии, ни осуждение войны США и Западом.

«С тех пор, как Соединенные Штаты первой признали Казахстан в декабре 1991 года, Соединенные Штаты твердо привержены суверенитету, территориальной целостности и независимости Казахстана и стран региона», — сказал Блинкен после встречи в Астане с министрами иностранных дел так называемая группа C5+1, состоящая из США и Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.