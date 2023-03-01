В россии десятиклассник бросил коктейль Молотова в здание военкомата

По данным силовиков, бутылка с зажигательной смесью, которую подросток метнул в здание военкомата, разбилась, но возгорания не произошло.

Сотрудники росгвардии* задержали 16-летнего подростка, который бросил бутылку с горючей смесью в здание военкомата в Кировске Ленинградской области.

Об этом сообщило региональное управление ведомства.

По данным силовиков, бутылка с зажигательной смесью, которую подросток метнул в здание военкомата, разбилась, но возгорания не произошло. Охранник военкомата вызвал наряды вневедомственной охраны росгвардии и гибдд, которые задержали подозреваемого.

Отмечается, что задержанный является учащимся десятого класса 166-й гимназии санкт-петербурга. Силовики задержали юношу буквально в 100 метрах от входа в военкомат.

«Он прятался за автобусной остановкой, не выпуская при этом из рук канистру с соляркой. В отношении 16-летнего гимназиста готовятся возбудить уголовное дело по статье о хулиганстве», — пишут росСМИ.

Как сообщал Курсор, российское командование было вынуждено отложить новую волну мобилизации, потому что до сих пор не смогло обучить призванных во время первой волны. Об этом в комментарии Wall Street Journal сказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

По его словам, россия готова начать новую мобилизацию, но изо всех сил пытается интегрировать войска, которые уже набрала, и ждет, чтобы оценить успех усиленного наступления, начатого в преддверии первой годовщины своего полномасштабного вторжения.

Представитель ГУР Украины добавил, что даже если россия решится провести новый раунд мобилизации, она, вероятно, будет страдать от тех же проблем, которые выявила предыдущая волна, включая нехватку современного оборудования в хорошем рабочем состоянии и достаточное количество офицеров, способных подготовить огромный приток необученных призывников.

Также Курсор информировал о том, что патриотическая группа «вдов российских солдат» призвала владимира путина отдать приказ о широкомасштабной мобилизации миллионов мужчин и закрыть границы для обеспечения победы в войне против Украины.

Ранее Курсор писал о том, что владимир путин планирует объявить новую волну мобилизации для участия в войне против Украины.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!