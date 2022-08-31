Близкий к путину миллиардер лишился 11 вилл в Италии

У российского миллиардера Вячеслава Кантора, который является близким другом путина, конфисковали виллы, в том числе купленные у семьи Сильвио Берлускони.

Российский миллиардер Вячеслав Кантор, занимающий в рейтинге Forbes 27-е место, лишился одиннадцати роскошных вилл в Италии. Под арест попала и недвижимость, приобретенная россиянином у семьи экс-премьер-министра страны Сильвио Берлускони.

Об этом сообщает издание L’Unione Sarda.

Совет Европы дал распоряжение конфисковать активы миллиардера, которого называют одним из близких друзей президента россии владимира путина, еще в апреле текущего года, после введения в отношении его персональных санкций. Но сделать это стало возможным только в августе.

Недвижимость Вячеслава Кантора располагалась на острове Сардиния.

По данным издания, в одной из вилл жили украинские беженцы. Это объясняется тем, что жена миллиардера Анна Кантор по происхождению украинка.

Известно, что Вячеслав Кантор входит в близкое окружение путина, до санкций он являлся владельцем производителя минеральных удобрений «Акрона». Сейчас его имя на 27-й строчке в рейтинге Forbes. Состояние бизнесмена оценивают в 4,6 млрд долларов. После введения санкций бизнесмен передал свою долю в управление менеджменту.

К слову, миллиардер имеет три гражданства: российское (по рождению), а также приобретенные гражданство Израиля и Великобритании.

«Курсор» писал ранее, что итальянские власти конфисковали элитную яхту, оказавшуюся в центре загадочной истории, поскольку появились предположения, что она может принадлежать лично президенту путину.

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